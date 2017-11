Deel dit artikel:











Weinig animo voor Nederlandse vlag in raadszalen De vlag in de Tweede Kamer. Foto: Bart Maat (ANP)

De meeste gemeenten in de regio Rijnmond willen geen Nederlandse vlag in de raadszaal. Dat blijkt uit een rondgang door RTV Rijnmond. In 21 van de 32 gemeenten in de regio komt geen rood-wit-blauw in de vergaderzaal.

Tien andere gemeenten hebben nog geen reactie aan RTV Rijnmond gegeven. Aanleiding voor het onderzoek is de komst van het rood-wit-blauw in de Tweede Kamer in Den Haag. Daar staat sinds deze week de Nederlandse driekleur naast de kamervoorzitter. Dordrecht

Opvallende eend in de bijt is Dordrecht. Daar is deze week besloten juist wél een vlag te plaatsen. Opvallende eend in de bijt is Dordrecht. Daar is deze week besloten juist wél een vlag te plaatsen. "De Nederlandse vlag is van het Koninkrijk, straalt eenheid uit. En die vlag ontbrak in de raadszaal", zegt initiatiefnemer Bert Staat, raadslid van de ChristenUnie/SGP. ​Gemeenten die geen vlag plaatsen geven daarvoor uiteenlopende redenen. Vaak blijkt het helemaal geen issue te zijn. Ook zeggen veel gemeenten dat ze wel een gemeentewapen een staatsportret hebben hangen. Ook in Dordrecht is het stadslogo terug te vinden in de raadszaal, "maar de Nederlandse vlag ontbrak er gewoon aan", besluit Staat.