Medaille voor helden die gezin redden van brandende boot

Inge Eikenboom uit Rhoon en Manuel Doulis uit Hardinxveld-Giessendam hebben een zilveren medaille van het Carnegiefonds uitgereikt gekregen. De twee hebben een gezin van een brandend motorschip gered op de Oude Maas vlakbij Rhoon.

Vader, moeder en dochter Verduijn zaten in mei dit jaar op het motorschip Cornelia. Ter hoogte van de Heinenoordtunnel kwamen er vlammen uit het motorruim. Het vuur greep snel om zich heen en de familie vluchtte het dek op, om hulp roepend naar andere mensen op het water.

Inge en Manuel kwamen met hun eigen boot langszij om hen van het brandende schip te redden. Dat was nog wel een risico: de kajuit stond al in brand en op het motorschip waren gasflessen aanwezig.

Manuel is zelf nog aan boord gegaan en heeft de heer Verduijn gered die met krukken liep.

Carnegie

Het tweetal heeft een zilveren draagmedaille gekregen: de hoogste onderscheiding die er is in Nederland. Het Carnegiefonds is opgericht speciaal om mensen die anderen in gevaarlijke situaties helpen te steunen.

Het gebeurt niet vaak dat er een Carnegiemedaille wordt uitgereikt: de laatste keer in Albrandswaard was in de zomer van 2013.

Verantwoordelijkheid

Burgemeester Dirk Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam: "Van huis uit heb ik mee gekregen dat je verantwoordelijkheid moet nemen. Deze twee mensen hebben die verantwoordelijkheid wat mij betreft wel op een zeldzaam moedige manier genomen."

"Het is dan ook meer dan terecht dat Inge en Manuel zijn voorgedragen voor een onderscheiding en dat het Carnegie Heldenfonds heeft besloten deze aanvraag te honoreren."