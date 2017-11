Geen maatregelen bij gestaakte wedstrijd VV Capelle-Magreb '90

De KNVB heeft de zaak rondom het gestaakte duel tussen VV Capelle en Magreb '90 geseponeerd. De voetbalbond zal geen maatregelen treffen tussen deze twee ploegen uit de derde divisie zaterdag. Het duel werd een maand geleden in de 35e minuut definitief stil gelegd vanwege een vechtpartij tussen supporters van Capelle en Magreb '90, naar aanleiding van een rode kaart voor Magreb '90-speler Abdel Zouzou.

Winand van Loon, trainer van Capelle, is blij met dit nieuws: "Ik had ook niks anders verwacht. Ik denk dat het ook wel terecht is. Als er wat op de tribune gebeurt, tussen twee toeschouwers, dan kan Capelle er niets aan doen. Magreb '90 in principe ook niet." Binnen de Capelse voetbalvereniging is er over dit incident gesproken. "Ik weet wel dat het bestuur is nagegaan of de stewards goed hebben gehandeld. Er waren zat stewards die gelijk hebben ingegrepen, wat ik begrepen heb", aldus Van Loon.

In een later stadium zal het bestuur amateurvoetbal beslissen wat er met (het restant van) de wedstrijd moet gebeuren. "De wedstrijd moet sowieso uitgespeeld worden, denk ik. Als er dan een sanctie zou kunnen zijn, dan een wedstrijd zonder publiek", zegt Capelle-coach Van Loon, wiens team de punten goed kan gebruiken. De groenhemden staan op de vijftiende plaats met tien punten uit tien duels. "Ik ben ervan overtuigd dat, als we zo blijven trainen en spelen zoals de laatste weken, het kwartje een keer de andere kant op moet vallen."