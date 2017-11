Dieven jatten schedel in Gorinchem

Archeologen keken donderdagochtend vreemd op toen ze hun werk wilden hervatten bij de kerk aan de Groenmarkt in Gorinchem. Uit een gemarkeerde opgravingsplek bleek plotseling een schedel te zijn gestolen.

De gemeentelijke archeologen doen al een tijdje onderzoek naar het verleden van de voorouders in Gorinchem. Rond de kerk werden eeuwenlang Gorinchemmers begraven. Voordat het gebied opnieuw ingericht wordt, hebben archeologen de tijd gekregen om opgravingen te doen.



Wethouder Rijsdijk is geschokt: "Het is onbegrijpelijk dat deze hoogwaardige archeologische vindplaats is verstoord. Dit tolereren we als gemeente niet."

De gemeente staat voor een raadsel wie de schedel heeft meegenomen en heeft aangifte gedaan van diefstal gedaan bij de politie. Er is extra bewaking ingezet om te voorkomen dat dieven met nog meer overblijfselen aan de haal gaan.