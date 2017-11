Een avondje mee met de bergingsdienst in de Botlektunnel

Deel dit artikel:











In de avondspits ging het donderdag goed mis in de Botlektunnel. Een aanhanger schaarde, met een ravage en monsterfile tot gevolg. De laatste maanden is het erg druk op de wegen in de regio met ongelukken. Dan is het aanpakken voor de takel- en bergingsdiensten om de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken.

"Het is vooral observeren, kijken wat je tegen komt en ik krijg meldingen doorgebeld", zegt de 31-jarige berger Daan Latour van takelbedrijf A. Barendregt in Rhoon. "We moeten snel werken om de weg ook snel weer vrij te maken. Want je weet dat mensen in de file staan en dat ze staan te wachten."



Verslaggever Jacco van Giessen reed een avondje met hem mee en zag hoe de ravage in de Botlektunnel werd opgeruimd.