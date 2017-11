Omwonenden Rotterdam The Hague Airport eisen minder nachtvluchten

Bewoners rond Rotterdam The Hague Airport dagen de Inspectie Leefomgeving en Transport voor de rechter over het aantal nachtvluchten. Volgens hen waren dat er het afgelopen jaar bijna een derde meer dan de 849 die zijn toegestaan.

De omwonenden hebben zich verenigd in de Vereniging Bewoners tegen Vliegveldoverlast. De essentie van hun bezwaren is dat de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat in 2009 afspraken over het aantal vluchten maakte met de provincie.

In formele stukken werd het getal 849 herhaaldelijk genoemd, maar volgens de vereniging zijn het er in werkelijkheid nu veel meer.

Een bezwaar van de bewoners werd eerder door de inspectie afgewezen. Daarop stapten de bewoners naar rechter.

De zaak dient volgende week donderdag bij de bestuursrechter in Rotterdam. De Inspectie Leefomgeving en Transport wil voorafgaand aan de rechtszaak niet reageren.