Rotterdammer Daan Roosegaarde opent kunstwerk op Afsluitdijk

Bij de Afsluitdijk is donderdagavond het nieuwe kunstwerk van de Rotterdamse Daan Roosegaarde officieel geopend. De gebouwen die samen de sluis vormen van de Afsluitdijk, lichten op als je er langs rijdt.

Dat komt door de reflectiestrips op de gebouwen, zegt Roosegaarde In het water zijn bovendien lichtgevende algen geplaatst. In de lucht zweven twee speciale vliegers. Die vliegers zitten met lichtlijnen aan de grond vast en wekken energie op als ze bewegen in de wind.

Deze vliegers werden eerder al bedacht door de in 2014 overleden natuurkundige (en astronaut) Wubbo Ockels. Roosegaarde heeft het plan nu uitgevoerd.

De vliegers vormen een tijdelijk project. De lichtgevende gebouwen van de Lichtpoort blijven wel.