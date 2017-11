Deel dit artikel:











Amerikaans leger haalt materieel weg uit Rotterdam Endurance (foto Tie Schellekens)

Het Amerikaanse legermaterieel dat de afgelopen weken van Duitsland naar Rotterdam is verhuisd, is weer weg. Het is per schip onderweg naar de VS.

De afgelopen weken zijn zo'n zestig helikopters en 11-honderd voertuigen naar Rotterdam gekomen. Ze stonden een tijd gestald bij een bedrijf in de Botlek. De helikopters en legerwagens zijn gebruikt bij militaire oefeningen in Oost-Europa. Het materiaal wordt vervoer op de Endurance, een groot legerschip dat koers heeft gezet naar de Amerikaanse stad Charleston.