ARCHIEF RIJNMOND 12 nov 2017 - Identiteit

Afgelopen week heb ik weer eens gemerkt hoe dat werkt, ‘identiteit’.Identiteit: wie of wat je bent in de ogen van jezelf en van anderen.

Trouwe luisteraars van Archief Rijnmond, op Radio Rijnmond, weten dat ik elke uitzending begin met een persoonlijk verhaaltje. Ik heb zelfs gehoord van mensen die alleen maar luisteren naar mijn inleiding en dan de radio weer uitzetten. De muziek en de verhalen over muziek daarna geloven ze wel.

Die vaak wat, tja, naar binnen kijkende inleidingen plaats ik meestal ook hier op Facebook. En zowel hier als in het dagelijks leven krijg ik vrij veel reacties. Meestal reacties van mensen die iets herkennen, die ergens door geraakt zijn, of die hardop hebben zitten lachen. En al jaren krijg ik ook te horen: joh, je zou eens een boekje moeten maken van al die verhalen.

Dat heb ik nu gedaan. De presentatie is komende vrijdag, bij Donner. Maar het boekje is er al.

De hopelijk intrigerende titel luidt: ‘Dat moet nog blijken’.

Al het materiaal voor dat boekje heb ik afgelopen zomer bij elkaar gescharreld en bewerkt, momenteel ben ik – ook – met allerlei andere dingen bezig.

Zo mocht ik afgelopen week ergens een tentoonstellinkje openen met een praatje. Na afloop van de wat rommelig verlopen opening complimenteerde een van de medewerkers van de organiserende instelling me met mijn toespraakje. Het had een kop en een staart, en het ging ergens over. Goed gedaan. ‘Maar ja,’ concludeerde de man, ‘jij bent ook schrijver hè? Ik zag op Facebook dat je een boekje hebt.’

Zijn opmerking trof me.

Als je een boekje hebt gemaakt ben je schrijver.

Of in elk geval óók schrijver.

Je bent wat je doet. Of wat je hèbt gedaan.

Dat lijkt mij een beetje het mechanisme.

Ik ben daar eerder tegenaan gelopen.

Ongeveer 300 jaar geleden heb ik rechten gestudeerd.

Criminologie en strafrecht, aan de Erasmus Universiteit.

Afgemaakt ook, met klinkende cijfers en in recordtijd.

Ik mag mij derhalve ‘meester’ noemen. Meester Vonk.

Maar de enige die deze titel weleens tegen me heeft gebruikt, en dan nog gekscherend ook, is Rotterdammoloog Jan Oudenaarden. ‘Zeg, meester Vonk …’

Hij mag het zeggen. Hij heeft ook rechten gestudeerd. En ik kan hem dus antwoorden: ‘Ja, meester Oudenaarden, amice, wat heeft u op de lever?’

Wij nemen het geloof ik geen van tweeën serieus, die titel.

Zelf zal ik die ook niet snel hanteren.

Als ik nou iets juridisch was gaan doen, had het misschien nog een functie gehad om brieven te ondertekenen met ‘mr. Vonk’, maar nu zou het een identiteit suggereren die ik helemaal niet herken.

Het gebeurt wel hoor, dat als ik mensen vertel over mijn studieverleden, ze zeggen: ‘O, jij bent eigenlijk jurist? Jij bent eigenlijk meester in de rechten?’

Wat heel raar aanvoelt.

Bèn je wat je hebt gedaan?

Ik heb ook drie zwemdiploma’s. Ben ik daardoor ‘eigenlijk’ een zwemmer?

Ik heb vroeger saxofoon gespeeld in een harmonieorkest. Ben ik daardoor ‘eigenlijk’ saxofonist?

Lijkt me niet.

Er is een liedje van het Vlaamse duo Kommil Foo dat raakt aan deze gedachtes over identiteit. Een liedje over een klein jochie dat aan zijn meester komt vertellen dat ie morgen niet naar school komt. En waarschijnlijk overmorgen ook niet. Want hij voelt dat hij een ruimtevaarder is. Hij moet planeten gaan ontdekken, in de hoop dat daar iets leeft. Dat is de plicht, zegt hij, die elke ruimtevaarder heeft.

Dat lijkt mij een mooie schets van hoe identiteitsvorming in elk geval in je eigen beleving werkelijk zijn beslag heeft.

Wat je dóet of wat je hèbt gedaan is nog niet per se wie je bènt.

Misschien zegt wie je jezelf dróómt te zijn meer. Het gevoel gaat boven de feiten. De feiten hebben zich maar aan te passen.

En dat ik mezelf al heel lang ‘schrijver’ voel, dat blijft tussen ons.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

2. Literatuur – Drs. P

LEO FULD

Eigen opnames van theaterprogramma rond de Rotterdamse zanger Leo Fuld, gebracht door Rob van de Meeberg, Rosa Mee en Bert Stoots in Het Oude Raadhuis in Hoofddorp, 28 okt 2017.

2. Un jeune homme chantait – Rosa Mee

3. Wo ahin soll Ich gehn – Rosa Mee

4. L’emigrant – Rob van de Meeberg

5. Wus geween ist geween – Rob van de Meeberg

6. Wo ahin soll Ich gehn – Rob van de Meeberg

KINDERKOOR PRETTIG WEEKEND

7. De Marathon – John Buijsman, Martin van Waardenberg & Kinderkoor Prettig Weekend

8. Mijnheer Kees – Mark Snijders & Kinderkoor Prettig Weekend

9. De Weef – Arie van der Krogt & Kinderkoor Prettig Weekend

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

11. Medley – Mike Boddé