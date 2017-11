HET OPKAMERTJE 12 nov 2017

13-14 uur

Waar háááálen ze het vandaan?

1. Oude Geluiden: Telefoon, Typemachine, Auto Toeter, Morse, Stoomlocomotief

DRAAOIRGEL

2. Daar Is De Orgelman – Draaiorgel De Arabier

3. De Orgeldraaier – André van Duin (Dik Voormekaar)

4. Ik Ben Verliefd (Sha-La-Lie) - Sieneke

5. Holland Disco – The New Dutch Organ Group

6. Daar Is De Orgelman – Willem Parel met The Ramblers

7. Watching The World Go By – Dean Martin with Dick Stabile, His Chorus and Orchestra

8. Watching The World Go By – Wim Sonneveld

JUKEBOX

9. Voor Een Dubbeltje – Tobi Rix en Zijn Toeteriks

10. Voor Een Kwartje – Tobi Rix

11. Juke Box Saturday Night – Glenn Miller and His Orchestra

12. Juke-Box (If I Didn’t Have A Dime To Play The Juke-Box) – The Cats

13. Juke Box Baby – Perry Como with Mitchell Ayres and His Orchestra

14. Batje Vier (De Uitvinder Van Het Bier) – Het Cocktail Trio

15. Charlie Mopps – Johnny Devlin and The Daredevils with The Crescents

16. Ik Ben Met Jou Niet Getrouwd - Tony Bass

17. Salud... Dinero Y Amor - Francisco Canaro y Su Orquesta Típica canta Francisco Amor

18 Casatschok - Ria Valk

19. Katyusha (Êàòþøà) – Lidiya Ruslanova

20. Katyusha (Êàòþøà) – Valentina Batishcheva

21. Cimeroni - Anneke Grönloh

22. Titli, I Liza Kai I Alli - Manos Hadjidakis and His Orchestra

23. Ximeroni – Aliki Vougiouklaki

24. Vlooiencircus – Het Cocktail Trio

25. Flea-Market Of Paris - Winifred Atwell