Radio Rijnmond-presentator Roland Vonk presenteert boek: 'Net een doos bonbons'

Hij wordt wel de 'Simon Carmiggelt van de Bergsingel' genoemd. Zijn verhalen? Die zijn 'droef maar mooi'. Radiomaker Roland Vonk schudt ze, zo lijkt het, in ieder geval uit zijn mouw. In zijn nieuwe boek staan er vele tientallen.

Vrijdagavond presenteert hij de bundel vol korte verhalen, 'Dat moet nog blijken', in boekwinkel Donner in Rotterdam.

Vonk is iedere zondag te horen op Radio Rijnmond. Uitzendingen van zijn programma 'Archief Rijnmond' begint hij steevast met een overpeinzing of een observatie.

"In het begin probeerde ik die praatjes nog over de muziek uit de regio te laten gaan. Maar al snel dacht ik: wat kan mij het schelen. Nu gaat het over wat ik mee heb gemaakt. Allemaal van dat soort verhaaltjes heb ik bewerkt voor het boek.''

Geweldige dag

De titel van het boek is gebaseerd op het antwoord dat Vonk geeft als mensen vragen hoe het met hem gaat. Lange tijd worstelde hij met die vraag. Tot dat hij op een dag besloot er een vast antwoord op te gaan geven.

'Mensen vragen vaak hoe het met me gaat. Als ik dat eerlijk moet antwoorden vind ik dat moeilijk, ik weet vaak achteraf pas of het een geweldige dag was. Daarom ben ik er op over gegaan om te zeggen: dat moet nog blijken. Waarom ik dat doe, leg ik in het boek ook uit.''

Bonbons

Een radio-column is nog geen column voor een boek, weet Vonk. Sommige verhalen heeft hij daarom uitgebreid, of juist ingekort. Ook schreef hij nieuwe stukken.

"Een bundel met verhalen presenteren is alsof je mensen een doos met bonbons voor de neus zet en tegen ze zegt: vreet maar lekker leeg."

"Daarom heb ik geprobeerd er iets van een lijn in te brengen. Zodat het niet alleen maar losse bonbons zijn.''

Die lijn? "Om het een beetje gezellig te houden gaat het boek ook over depressiviteit, zelfmoord en autisme.'' Lachend: "Ik dacht: laat ik het een beetje luchtig doen."

De presentatie van het boek van Vonk is vrijdagavond gratis te bezoeken. De bijeenkomst in Donner begint om 19.00 uur.