Harten van stof voor borstkankerpatiënten

Zachte kussentjes in de vorm van harten, voor vrouwen die borstkanker hebben gehad. Dat is het afscheidscadeau dat Dilly van der Padt voor haar pensioen wenst. Ze was twintig jaar lang de bedrijfsleider van Schröder Modestoffen in Rotterdam en zwaait nu af.

Dilly van der Padt vraagt nu onder meer via Facebook of haar klanten in de stoffenzaak deze harten willen maken. Het zijn telkens setjes van twee harten.

"Een grote voor onder de oksel en een kleintje voor onder de autogordel. Ze worden gevuld met speciale anti-allergene vulling", vertelt Dilly.

De dochter van Dilly is oncoloog in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Zij vertelde Dilly over de Hearth-Pillows. De kussentjes zijn superzacht en verlichten de pijn voor vrouwen waar de borst van geamputeerd is.

"Als je afscheid nadert ga je bedenken wat je gaat doen. Ik houd niet van grote feesten en wil mensen altijd graag helpen. En toen kwam dit op mijn pad."

Ze werkt voor het project samen met het Borstcentrum Zuid Holland Zuid. "Borstkanker is een behoorlijke ziekte voor de mensen die dat te horen krijgen. Je wereld stort in. Het is fantastisch om met dit project voor deze mensen bezig te zijn", besluit Dilly.