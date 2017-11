Contant geld uit de bus op Voorne-Putten en Rozenburg

Reizigers die gebruik maken van de bus op Voorne-Putten en Rozenburg kunnen vanaf 1 januari 2018 alleen nog met hun pinpas of OV-chipkaart betalen. Vervoersbedrijf Connexxion wil de veiligheid voor buschauffeurs vergroten door contant geld te vervangen door het pinnen.

Ruim 97 procent van de reizigers op Voorne-Putten en Rozenburg reist al met de OV-chipkaart en voor hen verandert er dus eigenlijk niets.

Uit onderzoek van Connexxion blijkt dat de meeste reizigers alleen een papieren kaartje kopen als hun OV-chipkaart defect is, ze onvoldoende saldo op de kaart hebben staan of omdat ze hun OV-chipkaart zijn vergeten.

RET

De RET is ook gestart met een proef met pinnen in de bus. Het Rotterdamse ov-bedrijf doet dit de komende drie maanden op twintig buslijnen in de regio.

Connexxion is de eerste vervoerder in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag die volledig overgaat op cashless.