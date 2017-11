Rijnmond krijgt miljoenen om personeelstekort zorg weg te werken

De regio Rijnmond krijgt 21 miljoen euro van het kabinet om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Het geld is bedoeld voor het aannemen van nieuwe medewerkers en het om- en bijscholen van bestaande medewerkers.

Alle werkgevers in de zorg van verpleeghuizen, ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, huisartsen tot ambulancediensten kunnen uiterlijk 5 december hun plan indienen.

Het grootste deel van het geld, 17 miljoen euro, is bedoeld voor de verpleeghuizen.

Groot tekort

Het tekort aan zorgpersoneel in de regio is groot. Zo moesten onlangs de openingstijden van de Spoedeisende Hulp (SEH) in het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam worden ingekort vanwege een gebrek aan personeel.