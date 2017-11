Bij een steekpartij op de Wevershoekstraat in Rotterdam-Zuid is een vrouw neergestoken door een andere vrouw. Het slachtoffer raakte gewond aan haar pols.

Een 29-jarige vrouw uit Breda is gearresteerd door de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 28 uit Rotterdam, is overgebracht naar het ziekenhuis en is geopereerd aan haar pols.

De politie vermoedt dat de oorzaak van de ruzie in de 'relationele sfeer' ligt.