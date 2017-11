El Ahmadi over WK-kwalificatie: 'Een droom om mee te maken'

Voor Karim El Ahmadi is 2017 een jaar om op sportief gebied nooit meer te vergeten. Hij werd met Feyenoord in mei landskampioen en kwalificeerde zich vorige week met Marokko voor het eerst in twintig jaar voor het WK voetbal in Rusland. "Het was zeker een droom om dit mee te maken", aldus de aanvoerder van Feyenoord.

El Ahmadi zegt dat deze kwalificatie voor het mondiale eindtoernooi de laatste kans was voor de huidige generatie van Marokko: "Ik zit al tien jaar bij de A-ploeg van Marokko. Met de oudere jongens hebben we erover gehad dat we niets bereikten met het Marokkaanse elftal, terwijl we veel goede spelers hebben. Gelukkig hebben we de kwalificatie op tijd kunnen realiseren."

De nationale ploeg van Marokko was een goede afleiding voor El Ahmadi, die met Feyenoord een lastige periode kent. "Ik ben wel positief dat we in alle wedstrijden veel kansen hebben gecreëerd. Als dat niet zo was geweest, dan is er echt iets mis. Het kwartje moet nu de andere kant opvallen." El Ahmadi vindt dat het thuisduel tegen VVV-Venlo van zaterdag gewonnen moet worden. "Een gelijkspel in eigen huis voelt als verliezen. We moeten het gevoel terugkrijgen dat we thuis de baas zijn."