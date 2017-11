Justitie eist 3,5 jaar cel tegen frauderende zorgbaas Darryl N.

Justitie eist 3,5 jaar cel tegen Darryl N., de directeur van de Rotterdamse zorginstelling Vivence. Hij zou voor twee miljoen euro aan zorggeld achterover hebben gedrukt.

De directeur had gesjoemeld met facturen voor zijn eigen salaris. Met het geld kocht de hoofdverdachte dure auto's en liet hij een villa in Capelle bouwen. Justitie: "Hij en zijn vriendin leefden als een popster. Ieder een eigen Porsche. Altijd business class vliegen en dure sieraden, voor 10.000 euro per stuk."

Darryl N. en zijn vriendin betaalden ook de huur van een huis waarin ze nooit hebben gewoond. Totale som: vier ton. "Het geld is allemaal verbrast, teruggegeven aan de economie."

Luxueus

Naast een celstraf (vier jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk) wil justitie ook een beroepsverbod in de zorg voor de man van vijf jaar. Daarnaast zou hij moeten worden behandeld, omdat hij afhankelijk zou zijn van zijn luxueuze levensstijl.

Naast 'het brein' Darryl N. stonden nog vijf anderen terecht. Tegen zijn vriendin en zwager is een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist. De accountant van Vivence en de voorzitter van de Raad van Toezicht zouden een jaar de cel in moeten, als het aan justitie ligt. Voor de secretaris van de Raad is vrijspraak gevraagd.

Constructie

Darryl N. heeft verklaard dat hij nu wel inziet dat hij fout heeft gehandeld. Hij zou met veel mensen hebben overlegd over zijn salaris en de bedachte regelingen leken hem wel reëel. Hij verdiende op een gegeven moment ruim zes ton per jaar.

Dat hield in dat hij als bestuurder 180.000 euro kreeg, conform de Balkendende-norm. Daarnaast waren er fikse betalingen voor "begeleiding en adviezen". In de praktijk bleek hij die beloningen zelf op te strijken.

Accountant

Justitie laakt met name de rol van de accountant en de Raad van Toezicht, die hun controle-functie hebben verzaakt. "Ze hielpen mee aan een constructie om de Balkenende-norm te omzeilen."

Zowel de accountant als de leden van de Raad van Toezicht hebben verklaard dat zij niet op de hoogte waren van de fraude. De advocaten van de verdachten komen vanaf volgende week aan het woord. Het is nog niet bekend wanneer de Rotterdamse rechter uitspraak doet.