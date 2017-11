Bliksemsnelle Mercedes F1-coureur Max Verstappen geveild in Rotterdam

Net zo snel willen rijden als Formule 1-coureur Max Verstappen. Eén persoon kan die poging vanaf nu wagen. De voormalige bolide van de 20-jarige Nederlander werd namelijk vrijdagmiddag geveild op de veiling van Epic Auctions in de Onderzeebootloods van de RDM.

De Mercedes C63 S uit 2016 heeft 136.000 euro opgebracht.

"De auto heeft maar 17.000 kilometer op de teller en is nog niet zo oud. Daarnaast heeft Max Verstappen erin gereden en heeft hij zijn handtekening achtergelaten op het dashboard", vertelt Chantal Loverbos van Epic Auctions.

Klassiekers

In totaal kon er op meer dan 2.000 kavels worden geboden, vooral veel klassiekers.

Bodie Hage is een fervent autoverzamelaar en was erg te spreken over de veiling. "Meestal moeten we naar het buitenland voor dit soort veilingen en nu kan het gewoon in Nederland!"

Hij heeft een grote verzameling auto's en hoopt er weer een paar aan toe te kunnen voegen.

"Ik ben ooit begonnen met het poetsen van oldtimers en zo ben ik het wereldje ingerold."

De auto van Verstappen doet Hage niet veel. "Tuurlijk, dat Verstappen erin heeft gereden is bijzonder, maar voor mij is de auto nog net iets te nieuw."