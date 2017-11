Deel dit artikel:











Politie zet in op containerbranden Barendrecht Brandweer in actie op 5 november. Foto Brandweer Barendrecht

Onbekenden staken de laatste weken geregeld containers in Barendrecht in de brand. Het was donderdagavond weer vier keer raak. De politie heeft daarom een mobiele camera geplaatst om extra toezicht te houden.

De branden waren donderdagavond aan de Prinses Marijkesingel, de Schoener, de Gouwe en de Kruidentuin. In korte tijd werden de ondergrondse afvalcontainers in brand gestoken. Twee weken geleden was er ook al een containerbrand aan de Dorpsstraat-Oost in Barendrecht. Vanwege de containerbranden zijn politie en brandweer nauwer gaan samenwerken.