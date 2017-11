Pastoor: 'Belangrijk dat grote kern wedstrijden doorkomt'

Sparta-trainer Alex Pastoor mist in de confrontatie met Willem II zaterdagavond Bart Vriends, Paco van Moorsel en Janne Saksela. Laatstgenoemde is al maanden uit de roulatie en begint volgende week vrijdag voorzichtig met trainen op het veld. Van Moorsel gaat zaterdag minuten maken bij Jong Sparta en Vriends kampt met een terugval. De verdediger was op de weg terug van een liesblessure.

Sparta pakte vijf punten uit de laatste drie wedstrijden en Pastoor kiest de laatste weken voor nagenoeg dezelfde elf spelers. Tegen Willem II ziet hij weinig reden voor verandering. "Op een gegeven moment kom je tot een samenstelling waar je het meest succesvol mee kunt zijn. Maar je kijkt wel of iedereen fit is en of de wedstrijd om hetzelfde gereedschap vraagt als de vorige. Dan kun je wel eens wat wijzigen, hebben we de vorige wedstrijd ook gedaan, maar belangrijk is dat je een grote kern hebt die de wedstrijden doorkomt," aldus Pastoor.

Deroy Duarte is één die spelers die zich in de basiself heeft geknokt. Tegen Ajax in de Amsterdam Arena debuteerde hij in het elftal, en sindsdien is hij een vaste kracht. Pastoor: "Een speler die alle voorwaarden heeft om een goede carrière in te gaan. Hij voegt iets toe in zijn spel. Veel voetballend vermogen. Hij kan aanvallend en verdedigend de juiste keuzes maken. Dat is precies de reden waarom hij speelt."

Duarte: "Het gaat sneller dan verwacht, het kan snel gaan in voetbal. Als je het goed doet bij deze trainer, is hij eerlijk, en laat hij je spelen. Ik voel vertrouwen. Het gaat op zich wel lekker. Geen slechte resultaten en ik voel dat ik lekker in dit team kan spelen," aldus de voetballer, die in de basis debuteerde tegen Ajax enkele weken geleden. "Speciaal, normaal zie je dat stadion alleen op tv. Speciaal, heel mooi moment."

Naast Van Moorsel, Saksela en Vriends mist Pastoor zaterdag tegen Willem II ook de geschorsten Mark Veenhoven en George Dobson.