Van Beek, Nieuwkoop en Vermeer weer beschikbaar bij Feyenoord

Giovanni van Bronckhorst kan in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo van zaterdag weer beschikken over Sven van Beek, Bart Nieuwkoop en Kenneth Vermeer. De drie Feyenoorders kampten de afgelopen weken met blessures.

Renato Tapia, die eerder deze week met Peru zich kwalificeerde voor het WK, komt tegen VVV-Venlo waarschijnlijk niet in actie. "De kans dat hij morgen rust krijgt, is heel groot. Hij is heel de wereld overgevlogen", zegt Van Bronckhorst op de persconferentie voor aanvang van het duel met de Limburgers. Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin zijn voorlopig nog niet beschikbaar, maar volgens de trainer van Feyenoord gaat het herstel van beide spelers de goede kant op: "Van der Heijden maakt goede stappen. Botteghin heeft een goede tijd in Brazilië gehad. Daar heeft hij hard getraind. Botteghin is fris teruggekomen en staat deze week weer op het veld."

De afgelopen twee weken heeft Van Bronckhorst met zijn spelers gesproken. De landskampioen zit momenteel in een moeilijke fase. "Natuurlijk is er druk, zeker als je wedstrijden niet wint. Dat is bij elke club, bij ons misschien iets meer. Maar we hebben ook wedstrijden gehad waarin we meer hadden verdiend", zegt van Bronckhorst, die vindt dat de teruggekeerde internationals de ploeg "weer positieve energie geven. "Ze hebben het allemaal gehaald, daar ben ik blij mee. Het spelen van een WK is iets speciaals."