Acht jaar en TBS geëist voor doodsteken buurman Rozenburg

Justitie heeft acht jaar cel en TBS geëist voor een dodelijke steekpartij in Rozenburg. Een 43-jarige man stak daar in februari van dit jaar zijn buurman dood.

Het slachtoffer werd in totaal 40 keer geraakt. De verdachte zegt dat hij in blinde paniek heeft gehandeld. Hij schrok toen de buurman naar buiten kwam en een krat neerzette. Dat was in de gang van het wooncomplex aan de Promenade in Rozenburg.

Jan O. heeft verklaard dat hij al langere tijd bang was geweest van zijn buurman. Hij had eerder geklaagd over overlast. Van het slachtoffer is bekend dat hij psychische problemen had en dat uitte door op het balkon te gaan staan en hard te schreeuwen.

Volgens deskundigen heeft Jan O. meerdere stoornissen en kampt hij met waandenkbeelden. Opvallend is dat zowel de verdachte als het slachtoffer een zeer geïsoleerd leven had. Beide mannen uit Rozenburg hadden nauwelijks of geen contact met familie en vrienden.