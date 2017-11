Excelsior zonder Payne tegen FC Utrecht

Excelsior kan zondag in het uitduel tegen FC Utrecht niet beschikken over Desevio Payne. De verdediger heeft last van een buikspier. Verder kunnen de Kralingers geen gebruik maken van de geblesseerde spelers Lorenzo Burnet, Jinty Caenepeel en Shane O'Neill.

Jordy de Wijs is daarentegen zeer waarschijnlijk fit voor de wedstrijd tegen FC Utrecht. Hij mocht tijdens de training geen ballen koppen, omdat de centrale verdediger van Excelsior in het duel tegen Roda JC van twee weken geleden last van zijn hoofd had gekregen.

Mitchell van der Gaag, trainer van Excelsior, speelde in het verleden voor de komende tegenstander van de Kralingers. Hij verwacht een lastige wedstrijd. "FC Utrecht is een goede ploeg die misschien een mindere fase heeft gehad. Dat telt voor mij niet zo." Van der Gaag verwijst naar de vroege seizoensstart van de Domstedelingen. "Het is een ploeg met veel kwaliteit. Dat wordt voor ons weer een mooie test."