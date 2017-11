Deel dit artikel:











Monument en boek voor scheepswerf De Biesbosch Het monument. Foto: Thijs Blom Foto: Thijs Blom

De in 2000 ter ziele gegane scheepswerf De Biesbosch is in Dordrecht nog lang niet vergeten. Vrijdag zou de werf z'n 100-jarige bestaan vieren. Met een boek en een monument wordt daar nu bij stilgestaan.

Burgemeester Wouter Kolff onthulde het monument vrijdagmorgen bij museumschip De Siegfried. Dit schip ligt aangemeerd bij de overgebleven scheepshal van de werf. De Siegfried werd ooit gemaakt op de werf en is nu de thuishaven en drijvend museum van Vereniging De Binnenvaart. Jan van 't Verlaat van Vereniging De Binnenvaart heeft het 200 pagina's en 450 illustraties tellende boek geschreven. Enkele tientallen van die illustraties zijn op kleurige bordjes ook terug te vinden op het monument. Monument

Wethouder Piet Sleeking, die het eerste exemplaar van het boek kreeg uitgereikt, maakte bekend dat de voormalige scheepshal, nu DordtYart, zeer waarschijnlijk tot gemeentelijk monument benoemd wordt. Wethouder Piet Sleeking, die het eerste exemplaar van het boek kreeg uitgereikt, maakte bekend dat de voormalige scheepshal, nu DordtYart, zeer waarschijnlijk tot gemeentelijk monument benoemd wordt. Jos Hubens van De Binnenvaart is daar blij mee: "Hier staat een stuk historie dat nooit verloren mag gaan. De mensen die hier op de Stadswerven komen wonen, moeten weten wat hier vroeger gebeurde." Nog blijer werd hij van de toezegging van de wethouder, dat hij z'n best gaat doen om de ligplaats van de Siegfried definitief te maken. Het schip ligt er al vele jaren, maar officieel nog steeds tijdelijk.