Rotterdammer beroofd tijdens verkoop slagroompatronen Slagroompatronen

Een Rotterdammer is in de nacht van donderdag op vrijdag beroofd van zijn auto en slagroompatronen. Dat gebeurde op de Loeffstraat in Schiedam.

De 24-jarige man was naar Schiedam gereden voor de verkoop van slagroompatronen. Hij sprak rond 01:00 uur af met de potentiële koper. Op de Loeffstraat aangekomen, vroeg de 'koper' of de 24-jarige Rotterdammer nog meer patronen kon leveren. De 'koper' liep vervolgens weg waarna een andere man de Rotterdammer met een vuurwapen beroofde van zijn auto en spullen. De auto van het slachtoffer is later in de nacht teruggevonden in de MacKaystraat in Schiedam. De slagroompatronen waren verdwenen. De politie is een onderzoek gestart. High worden

Slagroompatronen worden vanwege de lachgas die erin zit ook gebruikt als drugs. Het lachgas wordt in een ballon gespoten en daarna ingeademd om high te worden.