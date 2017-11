Burgemeester test rolstoelvriendelijkheid Krimpen aan den IJssel

Burgemeester Vroom van Krimpen aan den IJssel heeft vrijdag de rolstoelvriendelijkheid van zijn gemeente onder de loep genomen in een rolstoel. Hij deed dat op uitnodiging van Corien Delger die al jaren in een rolstoel zit.

Corien lijdt aan het Ehler-Danlos Syndroom, een bindweefselaandoening waardoor haar gewrichten heel los in de kom zitten. "De eerste symptomen kreeg ik in de puberteit. Tegen mijn achttiende zat ik in een rolstoel", zegt ze.

Nu ze steeds vaker gebruik moet maken van een rolstoel, merkt ze dat de openbare ruimte in Krimpen daar lang niet altijd goed voor is ingericht. "Ik rol regelmatig tegen heuveltjes aan die ik bijna niet op kan komen. Ook openbare toiletten zijn vaak niet ruim genoeg voor mensen in een elektrische rolstoel."

Ze besloot de burgemeester uit te nodigen om een keer met haar op pad te gaan. Burgemeester Martijn Vroom nam de uitnodiging graag aan. Vrijdag stapte hij zelf in een rolstoel en ging met Corien op pad.

"En dat is erg leerzaam", zegt hij al na een paar straten. "Gelukkig gaat er ook veel goed, maar ik zie inderdaad dat het beter kan. Trottoirs zonder afrit, waardoor je tientallen meters om moet rijden. Of een lantaarnpaal die zo is geplaatst dat je er niet met je rolstoel langs kunt."

Hij gaat zo snel mogelijk werk maken van het verbeteren van de knelpunten. Bovendien wil hij komend voorjaar met het hele college op schouw.