Onderzoek asbesthoudend Eurogrit: Gezondheidsrisico's zeer klein

De hoeveelheid vrijgekomen asbest na werkzaamheden aan de Willemsbrug is zeer klein. Dat blijkt uit onderzoek van twee onafhankelijke bureaus.

Bij honderd monsters is slechts één keer asbest aangetroffen. Het monster waarop asbest werd gevonden komt uit de tent.

Op het werkterrein, de brug, de kleding van medewerkers, onder de brug, in het park en bij drie woningcomplexen is geen asbest gevonden, laat wethouder Eerdmans in een brief aan de gemeenteraad weten.

De kans op verspreiding van asbest buiten de tent is zeer klein, zegt Eerdmans. Ook als dat wel is gebeurd, zou die hoeveelheid geen effect hebben omdat in de buitenlucht altijd een zeer kleine hoeveelheid asbest aanwezig is. De kans om kanker te krijgen is door het gebruik van Eurogrit dus niet groter geworden.

Werkzaamheden

Het asbest wordt sinds 1 november opgeruimd door een bedrijf dat gespecialiseerd is in asbestsanering. Op plekken die asbestvrij zijn gemaakt, zijn ook de werkzaamheden aan de brug weer hervat.

Al met al heeft het onderhoud twee maanden stil gelegen.

Eurogrit

In een brief maakte het Papendrechtse bedrijf Sibelco bekend dat het Eurogrit mogelijk witte asbest bevatte. Sibelco begon met een grote terugroep-actie. Sindsdien adviseert het bedrijf klanten om Eurogrit niet meer te gebruiken.

De ontdekking van asbest in het grit had gevolgen voor meerdere bedrijven in Nederland. In Amsterdam werden direct 120 personeelsleden van AEB verplicht schoongemaakt.

Een open dag van AVR in Rozenburg ging niet door, op het evenemententerrein was ook gewerkt met het staalgrit. En bij Tata Steel in IJmuiden en bij Shell Pernis werd het werk ook stilgelegd.

Op 7 oktober werd bekend dat tijdens werkzaamheden aan de Willemsbrug ook asbesthoudend grit was gebruikt. Daarmee werd de oude verflaag van de brug afgestraald.

Enkele dagen later meldde de Inspectie Leefomgeving en Transport dat het grit uit de Oekraïne kwam.

Miljoenen euro's schade

Koninklijke OnderhoudNL, de organisatie voor ondernemers in de onderhoudssector, denkt dat de asbestzaak tot tweehonderd miljoen euro schade voor de sector als gevolg heeft. Een bedrag dat vergelijkbaar is met de financiële schade na het Fipronil-schandaal en de vogelgriep-affaire.