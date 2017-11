Rijnmond Staat Stil met Ome Jan Schildkamp

Hij is 78 maar nog altijd actief in zijn eigen boksschool in Hoogvliet. 'Ome' Jan Schildkamp. "Ik ben bezig met jonge mensen en heb thuis een jonge vrouw. Dat helpt."

Hij stond ooit aan de basis van de carrière van Regilio Tuur, die als jong ventje de boksschool kwam binnenlopen. Schildkamp was erbij, toen Tuur Europees Kampioen werd in de Rotterdamse Ahoy. En daar ontmoette hij Peter Bonthuis, die toen directeur was van Ahoy.

Schildkamp en Bonthuis. Beide heren hebben heel wat te bepraten en dat doen ze in deze Rijnmond Staat Stil.

Over Tuur, uiteraard. Met wie hij geen contact meer heeft. Over zijn jeugd. "Ik had een hoog cijfer voor verzuim en ben op mijn 13e al gaan werken". En over zijn school in Hoogvliet en het project Opboxen, waarbij hij samenwerkt met politie en reclassering. "Ik heb altijd mensen willen helpen."