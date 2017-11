Leo Beenhakker neemt technische taken over van Sparta-trainer Alex Pastoor

Leo Beenhakker keert terug bij Sparta. De 75-jarige Rotterdammer neemt op het Kasteel tot aan de winterstop de technische taken over van trainer/technisch manager Alex Pastoor.

'Op de achtergrond, ad-interim, adviserend en undercover', zegt Don Leo over zijn nieuwe taak bij Sparta. Hij gaat zich bezig houden met het aan- en verkoopbeleid van de nummer dertien van de eredivisie. Pastoor kan zich daardoor volledig focussen op de prestaties van het eerste elftal.

De laatste maanden klinkt er veel kritiek op de dubbelfunctie die Pastoor bekleedt. Deze maand onderhandelt hij met Sparta over verlenging van zijn aflopende contract. Het scheiden van de functies trainer en technisch manager is een gespreksonderwerp in die onderhandelingen.

Beenhakker is door het Sparta-bestuur gevraagd om terug te keren, bevestigt directeur Manfred Laros. De voormalig Feyenoord-trainer was al eens bestuurslid technische zaken op het Kasteel. Die functie legde hij vorig jaar neer.