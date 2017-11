Deel dit artikel:











Gouka in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet dit vasthouden' Mikous Gouka was te gast i FC Rijnmond

Mikos Gouka is van mening dat Feyenoord moet vasthouden aan de manier zoals het nu bezig is, zodat de Rotterdammers het tij kunnen keren. De Feyenoord-watcher van het Algemeen Dagblad zegt in FC Rijnmond dat de landskampioen momenteel weinig anders kan. "Het is bijna onmogelijk om met deze bank de boel overhoop te gooien", aldus Gouka.

Na de interlandbreak staat speelronde twaalf in de eredivisie voor de deur. Presentator Etiënne Verhoeff ontving naast Gouka ook analist Geert den Ouden en radiocommentator Dennis van Eersel aan tafel. Zo bespraken de mannen het nieuws dat oud-trainer Leo Beenhakker tot de winterstop de technische zaken bij Sparta gaat overnemen. Ook kwam de keeperskwestie bij Feyenoord ter sprake. Daarnaast nam FC Rijnmond de aankomende uitwedstrijd van Excelsior tegen FC Utrecht door.