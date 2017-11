Column: De afluisterambtenaar kan de imam beter Nederlands leren

Bam! De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog vier maanden weg maar de campagne is losgebarsten. Leefbaar Rotterdam weet goed de aandacht op zich te vestigen. De grootste partij van Rotterdam wil moslimextremisme aanpakken met afluisterambtenaren in de moskee.

Het plan lokt verontwaardigde reacties uit bij oppositie en coalitiepartners. Van “haatzaaien”, “absurd plan” tot “PVV-imitatie”.

Lijsttrekker Joost Eerdmans lanceerde zijn campagne vrijdagmiddag. Hij wil ambtenaren undercover laten meeluisteren in Rotterdamse moskeeën. Zodra sprake is van het verspreiden van extremistische ideeën moet de tent op slot.

Het zelfgekozen speerpunt van Leefbaar Rotterdam leest ook als een vorm van zelfkritiek. Want wie staat er aan het roer van deze stad? Als geen ander had het kendoe-college, waar Leefbaar inzit, het fenomeen in kaart kunnen brengen en waar nodig aanpakken.

Eerdmans wil afluisterambtenaren laten speuren naar haatimams die oproepen tot extremisme. Volgens hem ontspringt Rotterdam de dans niet en hij ondersteunt dat met de arrestatie van terreurverdachten Anis B. en Jaouad A., een bezoek van een buitenlandse haatprediker en de tegengehouden komst van een salafisteninstituut.

Dit zijn incidenten die ook zonder afluisterambtenaren werden aangepakt. Rotterdamse moskeeën die aangesloten zijn bij de koepel SPIOR, zitten ook met politie en openbaar ministerie om de tafel om extremisme te voorkomen. En dat weet Eerdmans dondersgoed.

Als verslaggever ben ik tijdens de ramadan langs geweest bij de Ayasofya-moskee in Rotterdam-West. De gelovigen zaten in de rats omdat de gemeente Rotterdam ze dreigde uit hun tijdelijke onderkomen te zetten terwijl hun eigen moskee nog niet af was vanwege fikse verbouwingsvertragingen. De rechter heeft de gemeente teruggefloten.

Vrijdagmiddag in de moskee

Het was een sympathieke ontvangst tijdens het vrijdagmiddaggebed. We zijn getrakteerd op thee en zoetigheid terwijl de mannen zelf vastend toekeken. Dat lijkt me geen pretje. Een beetje saai was het wel, want de afwezigheid van vrouwen was opvallend.

Van de inhoud van de preek heb ik niets begrepen want die was niet in het Nederlands, omdat de imam de taal niet spreekt. Ik heb dus geen idee of er lelijke dingen zijn gezegd. Daar maakte ik een opmerking over tegen één van de moskeebestuurders en hij beaamde dat dat jammer is.

In plaats van verkiezingsretoriek voor de bühne lijkt mij het belangrijker als de politiek hiermee aan de slag gaat. Dat imams opgeleid worden in Nederland en in het Nederlands. En zo de taal van de Rotterdammers leren spreken, maatschappelijke problemen aankaarten, meenemen in de geloofsbelijdenis en daarbij handvatten geven.

Ik wens alle partijen een boeiende verkiezingscampagne.

Marion Keete

politiek verslaggever RTV Rijnmond