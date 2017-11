Politie beklimt 124 meter hoge Red Apple

Het trok een hoop bekijks op vrijdag. Agenten met bivakmutsen die als een soort spiderman de Red Apple beklommen. De politieacademie Ossendrecht hield een speciale klimoefening op de 124 meter hoge woontoren in Rotterdam.

Het is niet de eerste keer dat de agenten op de Red Apple oefenen. “Dit is een unieke locatie”, legt docent Sander uit. “Als je als specialist regelmatig op hoogte werkt en traint dan wen je daaraan. Door de extreme hoogte van deze woontoren proberen we weer wat hoogteangst op te roepen.”

De bewoners van Red Apple waren van tevoren ingelicht, maar keken toch vreemd op. “Opeens zo’n zwarte figuur voor je raam. Ik schrok wel een beetje, maar het is leuk om te zien!”, aldus een bewoonster van de veertigste verdieping. “Ik heb ze nog een borrel aangeboden, maar die hebben ze geweigerd haha!”

Zes agenten gingen de toren op en haalden allemaal het dak. Ze deden er zo’n drie uur over. Abseilend gingen ze weer naar beneden.