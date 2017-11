Onderscheidingen voor kleine levensredders

Deel dit artikel:











Twee broertjes uit Schiedam hebben vrijdagmiddag een onderscheiding gekregen van het Carnegie Heldenfonds. Leander (10) en Silvian (8) werden gehuldigd voor het redden van een baby die in een buggy in het water was beland.

Ook andere kinderen uit onze regio kregen een bijzondere vermelding op het bronzen standbeeld van George Maduro, naamgever van Madurodam waar vrijdag de uitreikingen plaatsvonden. Zo kreeg Adjay Orie (16) uit Bleiswijk een eervolle vermelding, omdat hij een vrouw en haar hond redde uit een wak. Ook tweeling Floris en Kevin van Dijk (15) uit Maassluis redden samen een echtpaar uit een wak. En de 7-jarige Rohan van der Velden die het leven van zijn vader redde werd ook geëerd. Zijn vader viel in mei in de keuken, kwam met zijn hoofd tegen het aanrechtblad en raakte buiten bewustzijn. Rohan belde daarop zijn moeder, maar toen zij niet opnam, belde hij zijn grootouders. Hij waarschuwde ook de buurman en wist met een bal en paraplu te voorkomen dat de deur dichtviel. Zijn vader hield er gelukkig alleen een zware hersenschudding aan over. Ook de 19-jarige Divano Dorder uit Spijkenisse kreeg een Koninklijke Erepenning. Hij trok in juli in de metro in Rotterdam twee agressieve mannen uit elkaar en kalmeerde hen. Eerste Kinderheldendag

De Nationale Kinderheldendag is onderdeel van de Nationale Heldendag, een initiatief van Stichting Carnegie Heldenfonds. Vrijdag was de eerste keer dat ook kinderen werden geëerd. De Nationale Kinderheldendag is onderdeel van de Nationale Heldendag, een initiatief van Stichting Carnegie Heldenfonds. Vrijdag was de eerste keer dat ook kinderen werden geëerd. In totaal kregen drie kinderen een speciale onderscheiding en veertien kinderen een eervolle vermelding als inspiratiebron voor andere kinderen.