FC Dordrecht zet Go Ahead te kijk

FC Dordrecht heeft tegen rivaal Go Ahead Eagles een ruime uitoverwinning behaald. In Deventer wonnen de Schapenkoppen met 3-0.

Julius Bliek mocht weer eens in de basis starten en dat hebben ze geweten in De Adelaarshorst. Na 27 minuten maakte de Zeeuwse speler uit een vrije trap van Calcan de 0-1. Die score bleef tot de rust de tussenstand.

In de tweede helft ging de wedstrijd lang gelijk op, maar toen Go Ahead in het laatste kwartier vol op de aanval ging spelen, gaf het veel ruimte weg. Via goals van Lima Duarte Lopes en Feyenoord-huurling Gustavo Hamer zette het team van Gérard de Nooijer de Deventenaren te kijk voor eigen publiek.

Door de overwinning klimt FC Dordrecht weer richting de bovenkant van het rechter rijtje in de Jupiler League.