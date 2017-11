Vrouw gewond (68) na confrontatie met inbrekers

In een woning aan de Maria Rutgersstraat in Maassluis zijn vrijdagavond een man en een vrouw belaagd door twee inbrekers. Daarbij raakte de 68-jarige bewoonster lichtgewond.

De man en vrouw waren allebei thuis toen rond 21:30 uur twee mannen het huis binnendrongen. Daarop raakte de bewoonster slaags met de inbrekers. De vrouw is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Volgens omstanders heeft burgemeester Edo Haan het huis vrijdagavond bezocht. Het is niet duidelijk wat de burgemeester daar deed.

Naar verluid woont wethouder Evers op dat adres. De woordvoerder van de gemeente zegt dat hij dat niet kan bevestigen.

Ook is niet duidelijk wat de mannen kwamen doen en of het om een overval gaat, zegt een woordvoerder van de politie. Of ze iets hebben meegenomen uit de woning is ook niet bekend.

De mannen zijn ervandoor gegaan. De politie is een onderzoek gestart.