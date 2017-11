Hondengedrag herkennen tijdens Snuffelcollege

In drie lessen leren de kinderen van het Speciaal Onderwijs wanneer een hond boos of verdrietig is, hond Izzy gaat dan ook mee

Leerlingen van SBO De Steenen Kamer in Zwijndrecht kregen vrijdagmiddag les over hoe ze het gedrag van een hond kunnen inschatten. Jaarlijks worden namelijk zo'n 150.000 kleine kinderen gebeten door een hond.

Uit onderzoek blijkt dat dat aantal omlaag kan met 86 procent als kinderen het gedrag van een hond leren interpreteren.

Daarom kregen de kinderen van het Speciaal Onderwijs vrijdag uitgelegd wanneer een hond boos of verdrietig is, wanneer je een hond kunt aaien en wanneer je hem beter met rust kunt laten.

Vrijwilliger Sylvia Brouwer van het Sophia Snuffelcollege neemt tijdens de eerste les eerst een handpop mee. Daarmee laat ze kinderen zien wat een zwiepende staart betekent en wat een staart tussen de benen betekent.

Bij de tweede en derde les leren de kinderen haar Australian Shepherd Izzy kennen. Iedereen die durft mag dan oefenen met aaien, borstelen en brokjes geven.

Na afloop krijgen de kinderen een SnuffelDiploma en een werkboekje met spelletjes en informatie voor de ouders.

Vier tips



Vrijwilliger Sylvia heeft alvast vier tips voor hoe om te gaan met een hond.

De eerste is: kom niet bij een hond als hij eten en het drinken is. "Jij vindt het ook niet leuk als je wat lekkers aan het eten bent en iemand anders dat dan aanraakt. Dus bij een hond die eet en drinkt kom je niet in de buurt", zegt Sylvia.

Dat geldt ook voor een slapende hond, als een hond in zijn mand ligt of in een bench dan heeft hij daar rust. "Laat hem dan lekker liggen."

Als twee honden met elkaar spelen, kun je ook beter uit de buurt blijven. "Honden spelen op een andere manier dan wij, dus als honden aan het spelen zijn, kom dan niet in de buurt om bijvoorbeeld te aaien."

En de vierde tip: laat hulphonden met een dekje met rust. "Een blindegeleidehond of een hond die iemand in een rolstoel helpt is aan het werk. Die moet je niet storen, want dan leidt je hem af van zijn werk."