Melanoom verwijderd bij Pieter van Vollenhoven Pieter van Vollenhoven | Foto: ANP

Bij Pieter van Vollenhoven is vrijdag opnieuw een melanoom verwijderd. De operatie is geslaagd, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Van Vollenhoven is inmiddels weer thuis.

Van Vollenhoven, die is geboren in Schiedam, is al een aantal keren behandeld voor huidkanker. Woensdag werd bekend dat die was teruggekeerd. Vanwege de ingreep hebben prinses Margriet en Van Vollenhoven een reis naar New York afgezegd.