Sinterklaas en (Zwarte) Piet komen aan in de regio

Vol verwachting zal het hart van veel kinderen zaterdag kloppen. Sinterklaas komt dan namelijk weer aan in Nederland. Ook in onze regio arriveert de goedheilig man met zijn Pieten vanuit Spanje.

De sinterklaasintocht in Rotterdam begint om 12:30 uur op het Willemsplein bij de Erasmusbrug. De stoet vertrekt daarna via de Schiedamsedijk, de Coolsingel, het Doelwater, de Meent en de Hoogstraat naar het Grotekerkplein.



Regio



In Dordrecht varen Sinterklaas en Piet om 11:30 uur de Kuipershaven binnen. De intocht gaat vervolgens langs onder meer het Scheffersplein, waar de Sint wordt verwelkomd door Pieten Showorkest de Donuts, en eindigt in winkelcentrum Crabbehof.

In Hellevoetsluis worden kinderen vanaf 10:00 uur vermaakt en verwelkomen ze Sinterklaas onder begeleiding van muziekvereniging Voorne & Putten. De optocht naar de Rijksstraatweg begint om 11:00 uur. 's Middags is er feest in winkelcentrum de Stuytse Hoeck.

Capelle aan den IJssel ontvangt de Sint om 10:00 uur op het Vuykterrein aan de Dorpsstraat. Het feest is vanaf 11:25 uur op het Stadsplein, waar een podium staat voor de deur van het Isala Theater.



In Berkel en Rodenrijs begint de optocht om 13:00 uur vanaf Rodenrijs. Daarna vertrekt de stoer via de Rozenoord naar de Rodenrijseweg en de Kerkstraat. Om 14:00 uur komt Sinterklaas aan op het plein bij 't Vierkantje.

Glutenvrije Piet



Sint-Nicolaas doet ook Gorinchem al vroeg aan. Om 10:00 uur meert de stoomboot aan in de haven. De Sint is om 11:15 uur bij het Huis van Sint-Nicolaas op de Botersteeg. Daarna vertrekt hij naar het Piazza Center, winkelcentrum Nieuwe Dalen, Hagemeijer en het centrum.

In Gorinchem komt bovendien een speciale Piet mee: de glutenvrije Piet. Hij strooit alleen met peper- en kruidnoten waar geen gluten in zitten.

Discussie



Eerder deze week bleek dat Zwarte Piet in de meeste Rijnmondgemeenten gewoon volledig zwart wordt geschminkt . Onder meer Barendrecht en Schiedam houden vast aan de traditionele piet.

Rotterdam maakt daarentegen een eind aan de traditie. Alle verwijzingen naar zwart verdwijnen. Zo heet de hulp van de Sint voortaan Piet en heeft hij roetvegen in plaats van een compleet zwart uiterlijk.

Demonstraties



De landelijke sinterklaasintocht is dit jaar in Dokkum. Vorig jaar was dat in Maassluis en leidde het tot problemen in Rotterdam. Bijna tweehonderd anti-zwartepietbetogers werden in de stad opgepakt , omdat ze in Maassluis wilden protesteren tegen Zwarte Piet terwijl er een demonstratieverbod was.

Volgens een woordvoerder van burgemeester Aboutaleb zijn dit jaar geen demonstraties aangekondigd in de stad. Desondanks zijn de gemeente en de politie wel extra alert voor het geval het toch onrustig wordt tijdens de intocht.

Hoor de wind waait



Echt goed weer om Sinterklaas buiten te verwelkomen, wordt het overigens niet. Volgens RTV Rijnmondweerman Ed Aldus gaat het 's middags in de hele regio flink waaien en kan het gaan regenen. De zon laat zich naar af en toe zien.

