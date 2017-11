Deel dit artikel:











Verloskundigen: gevaarlijke situaties bij bevallingen door drukte Foto: Lex van Lieshout (ANP)

Verloskundigen zijn bezorgd over de toegenomen druk op verloskunde-afdelingen in ziekenhuizen. Uit onderzoek van het KRO-NCRV-programma De Monitor blijkt dat vrouwen die moeten bevallen regelmatig worden weggestuurd, omdat een ziekenhuis vol zit. Rotterdam is een van de knelpunten.

Ruim 1200 verloskundigen vulden de enquête in. Meer dan driekwart van hen maakt zich zorgen. Een kwart zegt zelfs dat de drukte tot gevaarlijke situaties leidt. "Zes ziekenhuizen bellen is geen uitzondering meer", zegt een verloskundige die meedeed aan het onderzoek. Vooral in Rotterdam en Amsterdam konden vrouwen niet terecht in het ziekenhuis waar ze als eerste naartoe wilden. Dat komt volgens verloskundigen door onder meer een tekort aan medewerkers en ruimtegebrek. Franciscus Gasthuis

Eén van de ziekenhuizen die de problemen herkent, is het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Dat ziekenhuis heeft zeventien kraamsuites en heeft sinds januari 275 'volmeldingen' afgegeven, bevestigt een woordvoerster. Eén van de ziekenhuizen die de problemen herkent, is het Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Dat ziekenhuis heeft zeventien kraamsuites en heeft sinds januari 275 'volmeldingen' afgegeven, bevestigt een woordvoerster. Volgens haar worden de problemen veroorzaakt door te weinig personeel en sterke pieken in het aanbod. "Als hier drie vrouwen tegelijk willen komen en er zijn al vrouwen aan het baren, dan kunnen we ze niet plaatsen." Het Franciscus Gasthuis leidt momenteel nieuwe medewerkers op om het personeelstekort weg te werken. "Maar dat kost tijd. We werken daarom ook samen met medewerkers uit de kraamzorg die kunnen ondersteunen bij de bevalling. Dan hebben we extra handen aan het bed. Maar het blijft lastig te organiseren." Geen signalen

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg zegt tegen De Monitor dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd vooralsnog geen signalen heeft dat de veiligheid van patiënten in gevaar is. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg zegt tegen De Monitor dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd vooralsnog geen signalen heeft dat de veiligheid van patiënten in gevaar is. Bruins roept verloskundigen daarom op gevaarlijke situaties te melden bij de inspectie, zodat "die de signalen kan onderzoeken".