Vreedzame anti-zwartepietdemonstratie bij Rotterdamse sinterklaasintocht

Anti-zwartepietactivisten hebben zaterdagmiddag vlak voor de sinterklaasintocht in Rotterdam gedemonstreerd. Ze hingen een spandoek aan de Erasmusbrug en blokkeerden korte tijd de weg, waardoor verkeer van Noord naar Zuid niet over de brug kon.

Ongeveer vijftig tegenstanders deden mee aan het vreedzame protest. Het was een initiatief van Stop Racisme 2017. De organisatie vindt dat Zwarte Piet racistisch is vanwege onder meer zijn donkere uiterlijk.

Op spandoeken die de demonstranten bij zich hadden, stonden de teksten: 'Zwarte Piet is Racisme' en 'Verkeer gestremd wegens racisme'. Met hun actie wilden ze "politiek en samenleving wakker schudden en aandacht vragen voor institutioneel racisme in Nederland".



Onaangekondigd



De demonstratie was vooraf niet aangekondigd bij de gemeente. Een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb liet desondanks weten dat de protestactie door mocht gaan, mits de betogers de weg niet meer zouden blokkeren.

Rond 13:30 uur stuurden politieagenten de groep weg en liepen ze richting het centrum van de stad. Volgens een politiewoordvoerster verliep de actie zonder problemen en is niemand opgepakt.

"Aanhoudingen is het allerlaatste wat we vandaag willen. Alleen als mensen niet luisteren, de orde verstoren en die goede oude man er last van heeft, gaan we over tot aanhoudingen", aldus de woordvoerster.

Roetveegpieten



Kinderen die onderaan de brug stonden te wachten op Sinterklaas, hebben weinig gemerkt van het protest boven hun hoofd. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen rond 13:00 uur aan bij het Willemsplein, naast de Erasmusbrug.

Voor het eerst zijn er dit jaar niet alleen maar Zwarte Pieten. De ene helft heeft roetvegen, de andere helft is wel helemaal zwart geschminkt. Rotterdam liet onlangs weten alle verwijzingen naar de zwarte huidskleur van de hulp van de Sint in de ban te doen.