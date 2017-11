Vermiste Heenvlieter dood gevonden in Abbenbroek

In Abbenbroek is zaterdag een dode man gevonden. Volgens de politie gaat het vrijwel zeker om de vermiste Charles Briegoos uit Heenvliet.

Het lichaam werd 's middags langs de kant van een sloot gevonden door een voorbijganger. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Het gebied is afgezet.

De politie is bezig met forensisch onderzoek. Daar moet officieel nog uit blijken dat het om de vermiste Heenvlieter gaat, maar de politie is er "99 procent zeker van".

De 78-jarige Briegoos was sinds donderdagavond vermist. Hij was van huis weggegaan en daarna had niemand hem meer gezien. De politie zocht zaterdag met een helikopter boven het Bernissegebied naar de man.