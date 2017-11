LIVE: Volg Feyenoord-VVV-Venlo (1-1) via Radio Rijnmond

Het eredivisievoetbal gaat weer verder. Vanavond komen meteen twee Rotterdamse clubs in actie. Landskampioen Feyenoord krijgt VVV-Venlo op bezoek, terwijl Sparta naar Tilburg moet voor de uitwedstrijd tegen Willem II.

Feyenoord en Sparta kunnen de punten goed gebruiken en uiteraard volgt RTV Rijnmond beide clubs via de televisie, radio en internet. Om 18:00 uur begint de uitzending van Radio Rijnmond Sport met Bart Nolles als presentator. Een half uurtje later zullen Dennis van Eersel en Sinclair Bischop Feyenoord-VVV-Venlo live op de radio verslaan.

Na deze wedstrijd is Radio Rijnmond Sport nog lang niet voorbij, want om 20:45 uur begint Sparta aan de belangrijke wedstrijd tegen Willem II. Dennis Kranenburg verzorgt het radioverslag vanuit Tilburg. Ondertussen halen we zo snel mogelijk de reacties uit De Kuip. Radio Rijnmond Sport duurt tot 23:00 uur.

Alle interviews vanuit het Feyenoord- en Sparta-kamp zijn later natuurlijk allemaal terug te zien op onze website.

LIVE: Feyenoord - VVV-Venlo: 1-1 (0-0)

54' 1-0 Nicolai Jørgensen

86' 1-1 Damian van Bruggen

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop (78' Diks), Van Beek, St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson (70' Boëtius)

20:45 uur: Willem II - Sparta

Opstelling Sparta: Kortsmit; Holst, Fischer, Breuer, Floranus, Marfelt; Sanusi, Spierings, Duarte, Dougall; Mühren