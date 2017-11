Berghuis: 'Kampioenschap nog altijd de doelstelling'

Steven Berghuis keerde deze week met een positief gevoel terug bij Feyenoord na de interlandperiode bij Oranje. In de oefenwedstrijd tegen Roemenië gaf de buitenspeler van de Rotterdammers drie assists. "Dat is wat je wilt: winnen en belangrijk zijn. Dat was me nog niet gelukt bij het Nederlands Elftal", aldus de aanvaller, die de moeizame periode bij de Rotterdammers wil stoppen.

Berghuis zegt dat spelers in het trainingskamp bij Oranje nog elke dag worden geconfronteerd vanwege het feit dat het Nederlands team volgende zomer niet op het WK voetbal aanwezig zal zijn: "Het is niet anders op dit moment. Je speelt wel voor je land. Daar stop je alles in, want je draagt wel het shirt van het Nederlands Elftal." De buitenspeler vond het goed om even weg te zijn bij Feyenoord, dat een mindere periode heeft. "Je zat niet in een lekker blok met slechte resultaten. Dan is het lekker om even in een nieuwe omgeving te zitten. Nu kun je met frisse moed het nieuwe blok in."

Voor de aanvaller van Feyenoord is het landskampioenschap nog altijd de doelstelling. "Ik weet niet of het kampioenschap nog realistisch is. Dat moet blijken", zegt Berghuis, die zegt dat het missen van de kansen tot het meeste puntverlies heeft gezorgd. "Ik heb geen zin om die wedstrijden terug te analyseren, want het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Er valt allemaal wat voor te zeggen. Het is niet goed genoeg." Daarin refereert Berghuis aan de wedstrijden van vorig seizoen, toen het wel liep bij de Rotterdammers. "Ik kan het niet mooier maken dan het is."