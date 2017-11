Gouden rentree voor Franssen

Judoka Juul Franssen heeft zaterdag haar rentree op de tatami kleur gegeven met een gouden medaille. In de finale van de grand prix van Den Haag versloeg de judoka van Budokan Rotterdam Alice Schlesinger uit Groot-Brittannië.

Franssen sloeg in de eindstrijd bij de gewichtsklasse onder 63 kilogram toe in de golden score, de extra tijd in het judo. Ze vierde haar zege met veel emotie. De judoka werd ruim een jaar lang niet ingeschreven voor internationale wedstrijden, omdat ze weigerde fulltime te trainen op Papendal. Franssen vocht dit met succes bij de rechter aan en kwam vervolgens met de judobond overeen dat ze in Papendal én in Rotterdam mag trainen.