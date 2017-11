Amateurvoetbal: doelpuntenspektakel bij Spijkenisse

De doelpunten bij Magreb '90-VV Spijkenisse vielen als rijpe appelen van de bomen, want dit duel in de derde divisie zaterdag eindigde in een spectaculaire 5-5. Michael van Drommelen (3x), Serginio van AxelDongen, Daan Bourgonje hadden met hun treffers een belangrijk aandeel in de doelpuntenregen in Utrecht.

Ondanks dit gelijkspel tegen de hekkensluiter van de competitie blijft Spijkenisse op de zeventiende plaats staan met negen punten uit twaalf duels.

Capelle 'zag rood' in het uitduel tegen DVS '33 Ermelo, dat met maar liefst 6-1 verloren werd. De groenhemden kregen maar liefst drie rode kaarten, waardoor de wedstrijd met acht man uitgespeeld moest worden. Jelle Pollemans, Dave van der Steen en Bram de Bruin werden door de scheidsrechter voortijdig van het veld gestuurd. Angelmo Vyant maakte de enige goal voor de ploeg van trainer Winand van Loon. Na twaalf duels is Capelle vijftiende met tien punten.

ASWH boekte als enige regioploeg een overwinning in de derde divisie zaterdag. De club uit Hendrik-Ido-Ambacht was in eigen huis met 4-1 te sterk voor ONS Sneek. Peter de Lange, Kyle Doesburg, Mels van Driel en Nick Slotboom waren trefzeker voor het team van hoofdtrainer Jack van den Berg. ASWH stijgt op de ranglijst naar de tiende plaats met vijftien punten uit twaalf duels.

Tweede divisie

Excelsior Maassluis won in eigen huis met 4-1 van HHC Hardenberg. Vincent van den Berg schoot de Tricolores vroeg op voorsprong, waarna Kevin Vink voor de tweede treffer van de middag aantekende. In de slotfase maakte Vink zijn tweede en scoorde Tobias Kleijwig in de laatste minuut de 4-1. Het team van trainer Jeroen Rijsdijk is terug te vinden op de vijfde plek met negentien punten uit twaalf duels.

Barendrecht was in Veenendaal met 3-2 te sterk voor GVVV. Voor de roodbroeken scoorden Ramy Salem, Joey Jongman en Ali Khaldi. Het team van trainer Adrie Poldervaart staat negende met zeventien punten uit twaalf confrontaties.

Jong Sparta is eindelijk van de laatste plaats af. De beloften uit Rotterdam-West versloegen VVSB in Noordwijkerhout met 2-0. Abdou Harroui was de gevierde man met twee goals. Bij Jong Sparta maakte Paco van Moorsel zijn rentree na een rugblessure die hij opliep in de voorbereiding van het seizoen. Het Rotterdamse belofteteam is de nummer zeventien van de tweede divisie met negen punten uit twaalf wedstrijden. De rode lantaarn is voor AFC.

Hoofdklasse A

SteDoCo ging in eigen huis met 3-1 onderuit tegen Jodan Boys. De ploeg uit Hoornaar kwam op een knullige manier nog op voorsprong, maar de gasten uit Gouda wisten het duel alsnog te winnen. Na elf duels staat SteDoCo op de tweede plaats met 23 punten.

Rijsoord blijft in de hoofdklasse A goede zaken doen. De ploeg uit Ridderkerk zegevierde thuis tegen AVV Swift met 2-1. De doelpunten kwamen op naam van Khalid Rahli en Mike van Gool. Rijsoord is de nummer zes van de competitie met zestien punten uit elf duels.

Zwaluwen pakte in Amsterdam op spectaculaire wijze drie punten tegen AFC. Een 3-0 achterstand werd omgebogen naar een 4-3 overwinning. Dennis van Rijn, Raoul Gillet, Jerry Scholman en Ricardo Merrelaar scoorden namens de zwart-witten. De Vlaardingse ploeg miste zelfs nog een strafschop. Zwaluwen staat achtste met vijftien punten uit elf wedstrijden.

Smitshoek verloor met 3-0 bij koploper Noordwijk. Het team uit Barendrecht pakte in elf duels elf punten en moet genoegen nemen met een dertiende plaats.

FC Rijnvogels en RVVH schoten niets op met een 0-0 gelijkspel. Beide ploegen hangen namelijk in de staart van de ranglijst. De ploeg uit Ridderkerk blijft vijftiende met negen punten uit elf confrontaties.