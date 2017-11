Weer geen thuiszege voor Feyenoord

Feyenoord heeft zaterdag in eigen stadion weer duur puntverlies geleden. Tegen VVV-Venlo werd met 1-1 gelijkgespeeld. Het meeste balbezit was voor de thuisploeg en Feyenoord had de meeste kansen, maar de Rotterdammers verzuimden die mogelijkheden om te zetten in doelpunten.

Vanaf het eerste minuut nam de thuisploeg het initiatief, maar Feyenoord kon de Limburgse muur niet doorbreken. Karim El Ahmadi en Sam Larsson kregen in de eerste twintig minuten aardige mogelijkheden om de score te openen. De beste kans was voor Nicolai Jørgensen. In de 28e minuut knalde de Deense spits de bal op de vuisten van Lars Unnerstall, de keeper van VVV-Venlo. Vlak voor de rust knalde Tonny Vilhena zijn schot net naast. Feyenoord had het meeste balbezit en de meeste kansen in de eerste helft. VVV-Venlo kon alleen maar tegenhouden.

Deksel op de neus

Na de rust drong Feyenoord wederom naar voren. Twee minuten na de thee zag Sven van Beek zijn afstandsschot gekeerd worden door Unnerstall. Hiermee werd direct de toon van de tweede helft gezet.

In de 54e minuut was het wel raak voor de landskampioen. Jens Toornstra kreeg de bal via het hoofd van een Venlose verdediger bij Jørgensen, die de 1-0 op het scorebord zette. Vilhena was even later dichtbij de tweede treffer van de avond, maar zijn schot belandde op de buitenkant van de paal. De middenvelder uit Maassluis kreeg in de 69e minuut de kans om de wedstrijd te beslissen. Hij knalde één op één met doelman Unnerstall de bal tegen de handen van de Duitse doelman.

Feyenoord verzaakte de wedstrijd definitief op slot te gooien. Vier minuten voor tijd kregen de mannen van trainer Giovanni van Bronckhorst het deksel op de neus. Damian van Bruggen schoot buiten het zestienmetergebied plotseling de 1-1 binnen voor VVV-Venlo. Het was de eerste kans voor de Limburgers. Jones zag bij dat schot er wederom niet goed uit.

De Rotterdammers kunnen al vier thuiswedstrijden in de eredivisie niet winnen. Volgende week zaterdag gaat Feyenoord bij het kwakkelende FC Groningen op bezoek.

Feyenoord - VVV-Venlo: 1-1 (0-0)

54' 1-0 Nicolai Jørgensen

86' 1-1 Damian van Bruggen

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop (78' Diks), Van Beek, St. Juste, Haps; El Ahmadi, Toornstra (89' Kramer), Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson (70' Boëtius)