Aan de Pastinaak in Hoogvliet Rotterdam heeft zaterdagavond korte tijd brand gewoed in een eengezinswoning.

De melding van de brand was rond acht uur 's avonds. Het vuur is ontstaan in de wasmachine op zolder, meldt de brandweer. De bewoners hebben het huis snel kunnen verlaten en zijn ongedeerd. De omvang van de schade aan de woning moet nog worden onderzocht.

Rond half negen gaf de brandweer het sein 'brand meester'.