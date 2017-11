Van Bronckhorst: 'Terecht dat mensen daarover gaan morren'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst verwijt zijn spelers dat zij de kansen niet maakten tegen VVV-Venlo (1-1). Hij vindt dat het rendement van de Rotterdammers te laag is. "Dat moet beter. Anders win je geen wedstrijd", was de harde conclusie van de Rotterdamse oefenmeester.

"De tweede helft was een stuk beter dan de eerste helft. We hadden daarin veel kansen en een goed doelpunt van Nicolai Jørgensen. Ik weet niet eens hoeveel kansen we hebben gehad om de tweede goal te maken. We kunnen onszelf verwijten dat we de kansen niet hebben benut. De één was nog groter dan de ander." Voor de wedstrijd had Van Bronckhorst de spelers duidelijk gemaakt dat de manier waarop de 1-1 tot stand kwam een optie voor VVV-Venlo is om gevaarlijk te zijn. "Die goal mag in de 86e minuut nooit zo vallen."

Van Bronckhorst merkt op dat een aantal van zijn spelers minder in vorm zijn. "Spelers die vorig jaar makkelijk scoorden, doen dat nu moeilijker." De trainer van de Rotterdammers begrijpt de teleurstelling van de fans: "Als je de grote kansen mist om de wedstrijd af te maken en vergeet de punten te pakken, dan doe je het niet goed. Dan is het terecht dat mensen daarover gaan morren."

Toornstra: 'Gespeeld tegen een muur'

Jens Toornstra weet ook niet hoe het mogelijk is dat Feyenoord ook vandaag weer puntenverlies lijdt tegen VVV-Venlo: "Je speelt heel de wedstrijd tegen een muur. Ik denk dat je na de 1-0 de 2-0 moet maken. Het is het verhaal van de laatste weken: we creëren wel kansen, maar maken die niet af. Zo'n goal mag er ook niet in. Het was in de analyse aangegeven. Dat kunnen we onszelf aanrekenen."