Van Beek over gelijkspel: 'We doen onszelf tekort'

Sven van Beek was na afloop van het 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo teleurgesteld met de puntendeling. De centrale verdediger van Feyenoord vond dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen. "Op een gegeven moment ga je denken: als het nu maar weer niet fout gaat. Dat gebeurde", zegt Van Beek tegenover RTV Rijnmond.

"De eerste helft hadden we een te laag baltempo, waardoor we weinig kansen kregen. In de tweede helft zie je dat, als we de mensen overslaan, een aantal kansen creëren. Je komt dan op 1-0, maar dan moet je de tweede er snel inschieten. Dan is de wedstrijd gedaan. Het gebeurt dus weer niet. VVV-Venlo krijgt één kans en die schieten ze gelijk binnen", is de analyse van Van Beek.

Van Beek merkt op dat dit gelijkspel hard aankomt. "Het is zuur", zegt de verdediger, die na blessureleed weer terugkeerde in de basisopstelling van Feyenoord. "De fans mogen verwachten dat we hier winnen van VVV-Venlo. Dat moet ook gewoon gebeuren. Ik heb er geen andere woorden voor. We doen onszelf tekort."