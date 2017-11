Deel dit artikel:











Bekerstunt voor heren Sliedrecht Sport

De volleybalmannen van Sliedrecht Sport hebben zaterdag een grote stunt neergezet in het bekertoernooi. Dynamo Volleybal, de nummer drie van de eredivisie heren, werd in de achtste finale verslagen. De Sliedrechtse heren sleepten in eigen huis een vijfsetter uit het vuur (25-20 25-22 19-25 18-25 en 16-14).

De prestatie van Sliedrecht Sport is extra knap, omdat die ploeg actief is in de topdivisie. In die competitie staat de ploeg bovenaan met achttien punten uit zeven wedstrijden.